"Укренерго" не надало обмежень споживання електроенергії на 28 лютого. Тому, світло не вимикатимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Однак внаслідок пошкодження мереж “Укренерго” в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.

Також енергетики продовжать повертати світло побутовим споживачам в Одесі та Одеському районі, що були знеструмлені через аварію на обладнанні “Укренерго”, пишуть у ДТЕК.

Нагадаємо, що вранці 27 лютого в Одесі трапилося аварійне відключення світла. У деяких районах міста зникла вода.