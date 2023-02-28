Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
Однак внаслідок пошкодження мереж “Укренерго” в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.
Також енергетики продовжать повертати світло побутовим споживачам в Одесі та Одеському районі, що були знеструмлені через аварію на обладнанні “Укренерго”, пишуть у ДТЕК.
Нагадаємо, що вранці 27 лютого в Одесі трапилося аварійне відключення світла. У деяких районах міста зникла вода.
- За відсутності нових ударів з боку РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не обмежуватимуть споживання електроенергії.
- Крім того, в Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів