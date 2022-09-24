З 30 червня по 25 вересня, загальна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах "Укренерго" вже склала понад 4,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

В компанії зазначили, що за останній тиждень 19-25 вересня доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. В аукціонах брали участь до 12 компаній.

За даними НЕК “Укренерго”, впродовж останнього тижня на суміжних європейських ринках ціни на електроенергію продовжують знижуватися.

Відтак, на ринку “на добу наперед” (РДН) Румунії середня ціна базового навантаження з 19 по 24 вересня становила близько €366,4/МВт год, а в Словаччині – близько 359,5 євро/МВт год, тоді як тижнем раніше вони складали 386,8 та 442,6 євпро відповідно. Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла й у більшість днів становила 90-91 євро/МВт год.

Проте на тлі цього зниження середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину знизилася до 6,4 тис. грн/Мвт год порівняно з попереднім тижнем. Найвища гранична ціна за передачу 1 МВт склала 13 тис. гривень в напрямку Україна-Словаччина, 23 вересня о 20-й годині.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав країни ЄС купувати українську електроенергію та інвестувати у розширення української енергетичної інфраструктури під час виступу на саміті філантропії Forbes 400.

Він наголосив, що українська електроенергія може допомогти Європі замістити брудні російські енергоресурси.

“Експорт української електроенергії – не просто бізнес, це реальний інструмент для того, щоб не допустити енергетичної бідності для мільйонів людей в країнах Європи. Це стабілізація енергетичної ситуації на всьому європейському континенті”, – зауважив президент України.

Варто зазначити, що нещодавно європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила на 50 МВт у нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою.

Відтепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово. Крім того, під час опалювального сезону буде технічна можливість отримувати таку ж допомогу з європейської енергосистеми, якщо в цьому буде необхідність.