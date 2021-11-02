Національна енергетична компанія "Укренерго" пояснила закупівлю електроенергії з Білорусі раптовими аваріями на деяких теплових електростанціях.

Про це йдеться у заяві на сайті державної корпорації.

Згідно з заявою, з 13:00 по 20:00 2 листопада Україна імпортувала з Білорусі 3500 МВт електроенергії.

Сьогодні раніше міністерство енергетики Білорусі сповістило, що країна розпочала постачання електроенергії до України в “аварійному режимі”.

В “Укрненерго” назвали це вимушеним заходом через дефіцит виробничих потужностей електроенергії, який виник з огляду на підвищену аварійність на енергоблоках ТЕС у період сезонного зростання споживання.

Зокрема, у компанії назвали перелік ТЕС, де виникли проблеми:

на Курахівській ТЕС затримали вихід з планового ремонту блоку №8, який перевели в аварійний ремонт до кінця доби 5 листопада;

на Криворізькій ТЕС у першій половині дня 2 листопада вивели до ремонту корпус 1А;

на Бурштинської ТЕС зранку 2 листопада вивели до аварійного ремонту енергоблок №11, що унеможливило перелаштування енергоблока №8 цієї електростанції на роботу в ОЕС України, що допомогло б зменшити в цій зоні дефіцит потужності.

Крім цього, аварійну допомогу попросили у Словаччини. Це тривало з 10.00 по 20:00. Причина — виведення до аварійного ремонту енергоблоків №11 та №6 Бурштинської ТЕС.

Орієнтовний обсяг аварійної допомоги зі Словаччини становить близько 800 МВт.

Всі зазнгачені ТЕС належить корпорації “ДТЕК”, яка входить до холдингу “Систем капітал менеджмент”, що належить Рінату Ахметову.

Також в “Укрнерго” заявили, що звернуться до Державної інспекції енергетичного нагляду щодо проведення перевірок на ТЕС корпорації “ДТЕК”.

Заборона імпорту

Заборона на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ діяла з 26 травня 2021 року. Її ввели після затримання у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича. Строк дії був обмежений до 31 жовтня.

До цього Міністерство енергетики просило НКРЕКП обмежити імпорт електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичної спільноти (зокрема, Росії та Білорусі).

27 жовтня національна енергетична компанія “Укренерго” провела аукціон на право імпортувати електроенергію у листопаді 2021 року. Серед країн, в яких збираються купити електрику — Росія та Білорусь.

Напередодні цього невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що нещодавно до прем’єр-міністра країни “зверталися з України та просили електроенергію”.