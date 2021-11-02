Про це йдеться у заяві на сайті державної корпорації.
Згідно з заявою, з 13:00 по 20:00 2 листопада Україна імпортувала з Білорусі 3500 МВт електроенергії.
Сьогодні раніше міністерство енергетики Білорусі сповістило, що країна розпочала постачання електроенергії до України в “аварійному режимі”.
В “Укрненерго” назвали це вимушеним заходом через дефіцит виробничих потужностей електроенергії, який виник з огляду на підвищену аварійність на енергоблоках ТЕС у період сезонного зростання споживання.
Зокрема, у компанії назвали перелік ТЕС, де виникли проблеми:
- на Курахівській ТЕС затримали вихід з планового ремонту блоку №8, який перевели в аварійний ремонт до кінця доби 5 листопада;
- на Криворізькій ТЕС у першій половині дня 2 листопада вивели до ремонту корпус 1А;
- на Бурштинської ТЕС зранку 2 листопада вивели до аварійного ремонту енергоблок №11, що унеможливило перелаштування енергоблока №8 цієї електростанції на роботу в ОЕС України, що допомогло б зменшити в цій зоні дефіцит потужності.
Крім цього, аварійну допомогу попросили у Словаччини. Це тривало з 10.00 по 20:00. Причина — виведення до аварійного ремонту енергоблоків №11 та №6 Бурштинської ТЕС.
Орієнтовний обсяг аварійної допомоги зі Словаччини становить близько 800 МВт.
Всі зазнгачені ТЕС належить корпорації “ДТЕК”, яка входить до холдингу “Систем капітал менеджмент”, що належить Рінату Ахметову.
Також в “Укрнерго” заявили, що звернуться до Державної інспекції енергетичного нагляду щодо проведення перевірок на ТЕС корпорації “ДТЕК”.
Заборона імпорту
Заборона на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ діяла з 26 травня 2021 року. Її ввели після затримання у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича. Строк дії був обмежений до 31 жовтня.
До цього Міністерство енергетики просило НКРЕКП обмежити імпорт електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичної спільноти (зокрема, Росії та Білорусі).
27 жовтня національна енергетична компанія “Укренерго” провела аукціон на право імпортувати електроенергію у листопаді 2021 року. Серед країн, в яких збираються купити електрику — Росія та Білорусь.
Напередодні цього невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що нещодавно до прем’єр-міністра країни “зверталися з України та просили електроенергію”.
- У лютому керівництво найбільших ТЕЦ звернулося до прем’єр-міністра з відкритим листом, в якому закликали припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а також скасувати штучні цінові обмеження на внутрішньому ринку.
- У березні президент Литви Гітанас Наусєда під час виступу у Верховній Раді України закликав українську владу не купувати електроенергію з Білоруської АЕС.