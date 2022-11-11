«Укренерго» попередило про екстрені відімкнення електроенергії у ще трьох областях

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Укренерго”.
Спершу компанія попередила про екстрені відключення електроенергії у місті Київ, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Однак згодом в “Укренерго” додали, що екстрені аварійні відімкнення вводять у ще трьох областях – Сумській, Харківській та Полтавській.
“Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами”, – мовиться у повідомленні.
В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.
Так, режим планових відключень діятиме:
- з 05:00 до 23:00 у Донецькій області
- з 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.