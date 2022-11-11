російсько-українська війна
14:16 «Укренерго» попередило про екстрені відімкнення електроенергії у ще трьох областях
13:54 У Харкові двоє дітей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої
13:42 Мережа ресторанів McDonald’s йде з Білорусі
12:19 Донеччина: за добу окупанти обстріляли 9 населених пунктів, є загиблі та поранені
11:45 В окупованому Сімферополі проходить похорон колаборанта Стремоусова
11:44 Мінекономіки України підписало меморандум із найбільшою інвесткомпанією світу BlackRock
11:08 Ракетний удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість жертв зросла до 6
10:59 СБУ встановила особу російського генерала, який координував ворожі ДРГ на сході України
10:23 Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі закликає Україну до перемовин з Росією – NYT
09:53 Європарламент схвалив «транспортний безвіз» між Україною та ЄС
09:25 Україна та Румунія домовилися активізувати роботу з відкриття пунктів пропуску на спільному кордоні
08:37 США позбавляють Росію статусу країни з ринковою економікою
07:59 Вночі росіяни завдали удару по критичному об’єкту інфраструктури на Вінниччині
07:37 11 листопада: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:17 У низці областей України вранці пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 11 листопада
01:32 У KFC перепросили за пропозицію «насолодитися куркою» на річницю єврейського погрому 1938 року
00:49 «Дерусифікація» у столиці: у Києві перейменували ще 11 вулиць
00:32 Якщо не відновити поголів’я курей в Україні, наступного року ціни на яйця зростуть до катастрофічних – Bloomberg
00:01 На 11 листопада аварійні відключення електропостачання не передбачаються – «Укренерго»

10 листопада

23:37 Україна з Чехією заявили про створення спільного оборонного кластера
22:52 Бенкмен-Фрід шукає пакет на $9,4 млрд для порятунку FTX – Reuters
22:30 Іспанія спорядить Україні ще дві системи ППО HAWK
22:06 «Вимагаємо визнати за Довженко-Центром статус Національного фонду фільмів» – заява Української кіноакадемії
21:43 «Я робила штучне запліднення, пила різні чаї»: Дженніфер Еністон про невдалі спроби завагітніти
21:22 Глава МЗС Німеччини закликала пришвидшити процес розширення НАТО
20:39 США бачать початок відступу російських військ з Херсона – генерал Марк Міллі

«Укренерго» попередило про екстрені відімкнення електроенергії у ще трьох областях

НЕК "Укренерго" повідомив про застосування екстрених аварійних відімкнень електроенергії у ще трьох українських областях. Таким чином, сьогодні екстрені аварійні відключення діятимуть у семи регіонах.

П’ятниця, 11 листопада 2022, 14:16
Підтримати

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Укренерго”.

Спершу компанія попередила про екстрені відключення електроенергії у місті Київ, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Однак згодом в “Укренерго” додали, що екстрені аварійні відімкнення вводять у ще трьох областях – Сумській, Харківській та Полтавській.

“Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами”, – мовиться у повідомленні.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

Так, режим планових відключень діятиме:

  • з 05:00 до 23:00 у Донецькій області
  • з 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України
Теги: аварійні відключення, відключення електроенергії, екстрені відключення, Укренерго

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook