«Укренерго» попередило про екстрені відімкнення електроенергії у ще трьох областях

НЕК "Укренерго" повідомив про застосування екстрених аварійних відімкнень електроенергії у ще трьох українських областях. Таким чином, сьогодні екстрені аварійні відключення діятимуть у семи регіонах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Укренерго”.

Спершу компанія попередила про екстрені відключення електроенергії у місті Київ, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Однак згодом в “Укренерго” додали, що екстрені аварійні відімкнення вводять у ще трьох областях – Сумській, Харківській та Полтавській.

“Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами”, – мовиться у повідомленні.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

Так, режим планових відключень діятиме:

з 05:00 до 23:00 у Донецькій області

з 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України