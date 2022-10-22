Про це повідомили в “Укренерго”.

За даними компанії, сьогодні вранці у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській областях критично зросло споживання електроенергії.

У зв’язку з цим “Укренерго” вимушене тимчасово обмежити енергопостачання у вказаних регіонах. Водночас у компанії наголосили, що величина обмеження на цей час значно менша ніж та, що застосовувалася напередодні 21 жовтня.

Відключення необхідні аби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як росіяни завдали ударів по електромережах.

“Нагадаємо, як диспетчери “Укренерго” приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів. Це відбувається якщо в регіоні зростає рівень споживання, і в цей момент туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані “Росією руйнування”, – додали у компанії.

Всіх українців також закликали до розумного споживання електроенергії і свідомої економії у години пік, тобто з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Економія споживання дозволить не застосовувати примусові відключення електроенергії.