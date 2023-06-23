Джерело: “Укренерго”.
Відтак, створення за сприяння ООН глобальної галузевої коаліції дозволить об’єднати та скоординувати зусилля міжнародних та регіональних компаній для відновлення, модернізації та декарбонізації енергетичного сектору України і допоможе прискорити цей процес.
За даними “Укренерго”, енергетика України зазнала масштабних руйнувань: внаслідок російських атак пошкоджень зазнали всі теплові електростанції, деякі гідроелектростанції, понад 40% мереж “Укренерго”, а також мережі обленерго.
Для повного відновлення необхідні значні інвестиції, які за оцінкою Світового банку у найближчі 10 років сягають до 37 мільярдів доларів.
“Водночас ми бачимо необхідність відновлення з впровадженням найсучасніших технологій та заходів, спрямованих на декарбонізацію економіки країни та досягненню цілей європейського “зеленого переходу”, – розповіли у компанії.
- Румунія готова розглянути можливість щодо спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України.
- Україна та Велика Британія уклали меморандум про енергетичне партнерство. Країни домовилися створити Фонд відновлення енергетики на 62 млн фунтів.