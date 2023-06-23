“Укренерго” приєдналося до Ukraine Energy Initiative за підтримки ООН в Україні. Ініціатива спрямована на створення глобальної галузевої коаліції для відновлення та декарбонізації української енергетики.

Джерело: “Укренерго”.

Відтак, створення за сприяння ООН глобальної галузевої коаліції дозволить об’єднати та скоординувати зусилля міжнародних та регіональних компаній для відновлення, модернізації та декарбонізації енергетичного сектору України і допоможе прискорити цей процес.

За даними “Укренерго”, енергетика України зазнала масштабних руйнувань: внаслідок російських атак пошкоджень зазнали всі теплові електростанції, деякі гідроелектростанції, понад 40% мереж “Укренерго”, а також мережі обленерго.

Для повного відновлення необхідні значні інвестиції, які за оцінкою Світового банку у найближчі 10 років сягають до 37 мільярдів доларів.

“Водночас ми бачимо необхідність відновлення з впровадженням найсучасніших технологій та заходів, спрямованих на декарбонізацію економіки країни та досягненню цілей європейського “зеленого переходу”, – розповіли у компанії.