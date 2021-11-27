Про це повідомила членкиня Національної комісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій у своєму профілі в Facebook.

“Секретаріат Energy Community підтвердив незалежність НЕК “Укренерго” та надав згоду на остаточну сертифікацію українського оператора системи передачі”, – написала вона.

Проходження сертифікації відповідно до стандартів Євросоюзу необхідне для поєднання української енергетичної системи з європейською.

Заступник міністра енергетики з євроінтеграції Ярослав Демченков приводу заявив, що отримати згоду на сертифікацію вдалося, попри те, що було багато коментарів щодо ризику для неї через перехід НЕК в управління Міненерго.

“Потрібно було багато пояснювати, що “Укренерго” за європейськими стандартами має бути незалежним від міністерства як власника і діяти відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління, а не звичного вертикального керівництва держкомпаніями”, – сказав він.

Сертифікація “Укренерго”

Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг 1 жовтня 2021 року ухвалила попереднє рішення про сертифікацію “Укренерго” за моделлю ISO (Міжнародна організація зі стандартизації – ред.) з урахуванням переходу компанії з управління Міністерства фінансів до Міненерго.

Водночас регулятор скасував ухвалене в червні попереднє рішення про сертифікацію (№901 від 2 червня 2021 року).