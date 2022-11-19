Компанія НЕК "Укренерго" спростувала інформацію про те, що Україна начебто продає надлишкову електроенергію країнам Європейського Союзу.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У заяві мовиться, що ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що Україна нібито продає країнам-членам ЄС надлишкову електроенергію.

“Це абсолютна брехня і свідома дезінформація. Мета поширювачів – збурити суспільство, змучене відключеннями електроенергії і переключити увагу від російських ракетних ударів, через які в українців перебої зі світлом”, – наголосили в “Укренерго”.

Зазначається, що Україна зупинила експорт електроенергії у Європу ще 11 жовтня, наступного дня після першого масованого ракетного удару росіян по енергетичній інфраструктурі України. Відповідне рішення опубліковано Міненерго.

“До 10 жовтня Україна справді експортувала електроенергію в ЄС, чим заробляла для держави відчутні кошти. Після масованої ракетної атаки 10 жовтня експорт припинений і не здійснюється”, – наголосив в “Укренерго”.

Цю інформацію можна перевірити у європейських відкритих джерелах, насамперед на офіційній платформі даних ENTSO-E.

Окрім цього, дані про відсутність експорту з України можна подивитись по кожній окремій європейській країні, з якими межує Україна.

Для цього зібрані посилання з відкритих джерел на сусідніх операторів систем передачі, де зображена інформація зокрема про експорт:

Польща

Угорщина

Словаччина

Румунія

Молдова

А також Україна

Факт припинення експорту також можна відстежити за результатами проведених аукціонів з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж, які є у відкритому доступі на електронній аукціонній платформі “Укренерго”.

Всі доступні потужності української генерації наразі працюють винятково для покриття потреб українських споживачів.