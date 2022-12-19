«Укренерго»: Ситуація в енергосистемі України залишається складною, зокрема у Києві застосовують посилені обмеження

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
Водночас ремонтні бригади докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання.
У компанії пояснили, що першочергово електроенергію подали на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. Та висловили сподівання, що до кінця наступної доби вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%.
Ворог підступно хоче нас залякати темрявою та холодом. Поки енергетики дають йому гідну відсіч на енергетичному фронті, просимо українців також допомогти протистояти агресору: подбати про себе та своїх рідних, зібратися та згуртуватися. В ці часи нам всім потрібна витримка та мужність, – зазначили у повідомленні.
Раніше в “Укренерго” зазначили, що внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення.
Найскладніша ситуація нині в центральному, східному та дніпровському регіонах. Через це введено аварійні відключення в:
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Київській області;
- Києві.
Попри пошкодження, енергетики тримають ситуацію під контролем.
- У ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці.
- Україна отримала першу партію необхідного обладнання для ТЕЦ та ТЕС від Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки.
- Міжнародні організації передали на звільнені та прифронтові території України 400 перших генераторів.
- Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що складається з електрообладнання, вантаж містить 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.
- У Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.