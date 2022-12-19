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«Укренерго»: Ситуація в енергосистемі України залишається складною, зокрема у Києві застосовують посилені обмеження

Станом на вечір 19 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. У центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.

Понеділок, 19 грудня 2022, 23:23
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Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Водночас ремонтні бригади докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання.

У компанії пояснили, що першочергово електроенергію подали на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. Та висловили сподівання, що до кінця наступної доби вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%.

Ворог підступно хоче нас залякати темрявою та холодом. Поки енергетики дають йому гідну відсіч на енергетичному фронті, просимо українців також допомогти протистояти агресору: подбати про себе та своїх рідних, зібратися та згуртуватися. В ці часи нам всім потрібна витримка та мужність, – зазначили у повідомленні.

Раніше в “Укренерго” зазначили, що внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення.

Найскладніша ситуація нині в центральному, східному та дніпровському регіонах. Через це введено аварійні відключення в:

  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Київській області;
  • Києві.

Попри пошкодження, енергетики тримають ситуацію під контролем. 

Теги: електропостачання, наслідки обстрілів, ситуація в енергосистемі, Укренерго

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