"Укренерго" та європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Відтепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності, що на 200 МВт більше, ніж було раніше.

Зазначається, що впродовж наступних тижнів оператори системи передачі Континентальної Європи ENTSO-E за результатами оцінки роботи енергосистем розглянуть можливість подальшого збільшення пропускної спроможності між континентальною Європою та Україною-Молдовою в обох напрямках.

Таке рішення сьогодні прийняли оператори системи передачі на пленарному засіданні регіональної групи Континентальної Європи.

В “Укренерго” нагадали, що рішення ENTSO-E про поетапне розширення можливостей для експорту та імпорту електроенергії прийнято 7 червня 2022 року, менш ніж за три місяці після синхронізації української та європейської енергосистем. 30 червня доступна пропускна спроможність з європейською енергосистемою становила 100 МВт і продовжувала поступово збільшуватись до 850 МВт.

“Сьогоднішнє рішення ENTSO-E є потужною підтримкою України у період війни, яку продовжує демонструвати Європейський Союз. Дякуємо нашим європейським колегам за непохитну підтримку та солідарність у складний для нас час”, – подякували в “Укренерго”.