НЕК "Укренерго" відновило лінію електропередачі на Запорізьку АЕС від нашої енергосистеми. Цієї ночі її було пошкоджено внаслідок нічної російської атаки.

Джерело: НЕК “Укренерго“.

“Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС”, – наголосили у пресслужбі.

Зазначено, що станція переходить на живлення від української енергосистеми. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів у Запоріжжі за резервними схемами.

Поступово буде відновлюватися і видача потужності електростанції.

Внаслідок пошкодження високовольтних ліній 330-750 кВ на Дніпропетровщині сталося відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні. Те ж саме сталося на низці підстанцій “Укренерго” та обленерго.

Попри це, на сьогодні електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Утім, держкомпанія закликає громадян заощаджувати електроенергію у вечірні години для збереження балансу в енергосистемі.