НЕК "Укренерго" відновило лінію зв’язку Запорізької АЕС з нашою енергосистемою. Цієї ночі вона була пошкоджена внаслідок нічної російської атаки.

Джерело: НЕК “Укренерго“.

“Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС”, — наголосили у пресслужбі.

Зазначено, що станція переходить на живлення від української енергосистеми. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів у Запоріжжі за резервними схемами.

Поступово буде відновлюватися видача потужності електростанції.

Внаслідок пошкодження високовольтних ліній 330-750 кВ на Дніпропетровщині сталося відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні. Зокрема те саме сталося на низці підстанцій “Укренерго” та обленерго.

На сьогодні електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Утім держкомпанія закликає громадян заощаджувати електроенергію у вечірні години для збереження балансу в енергосистемі.