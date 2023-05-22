Джерело: НЕК “Укренерго“.
“Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС”, — наголосили у пресслужбі.
Зазначено, що станція переходить на живлення від української енергосистеми. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів у Запоріжжі за резервними схемами.
Поступово буде відновлюватися видача потужності електростанції.
Внаслідок пошкодження високовольтних ліній 330-750 кВ на Дніпропетровщині сталося відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні. Зокрема те саме сталося на низці підстанцій “Укренерго” та обленерго.
На сьогодні електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Утім держкомпанія закликає громадян заощаджувати електроенергію у вечірні години для збереження балансу в енергосистемі.
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- Під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.