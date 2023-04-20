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«Укренерго» вже готується до наступної зими – Кудрицький

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час виступу на дискусії "Захист критичної інфраструктури при перебудові енергетики" заявив, що Україна вже готується до наступної зими за трьома напрямками, кожен із яких є критично важливим для енергетики.

Четвер, 20 квітня 2023, 15:59
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Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

За словами Кудрицького, особливу увагу слід приділити наявності спеціалістів, які можуть проводити ремонти, та запасів обладнання, посиленню протиповітряної оборони та цивільному захисту об’єктів.

Повідомляється, що обладнання вже замовлено й активно виготовляється під наступний опалювальний сезон. Крім того, разом із Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України реалізується програма з посилення пасивного захисту на найбільш критичних об’єктах.

“Формат цього захисту, проєктну документацію ми розголошувати не будемо, але до наступної зими маємо уже захистити цілий ряд критично важливих об’єктів енергосистеми”, – сказав Кудрицький.

Також він наголосив, що наявність обладнання, яке “Укренерго” накопичило під час проведення модернізації своїх об’єктів у попередні роки, та наявність у компанії тисяч фахівців, які можуть проводити ремонти, допомогли пройти минулий опалювальний сезон в умовах війни.

“Якби не було у нас всередині компанії співробітників, які займаються відновленням, ми би не витягли. Тому що на підрядників у таких екстремальних умовах покладатися неможливо”, – зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, що з 10 жовтня росіяни випустили по ключових енергетичних об’єктах понад 1200 ракет і дронів, понад 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього пошкоджено 43% магістральних мереж.

За оцінкою Світового банку та ПРООН, першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів. Крім того, через окупацію нині понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Теги: війна, Володимир Кудрицький, енергетика, критична інфраструктура, опалювальний сезон, підготовка до зими, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, Укренерго, зима

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