Про це повідомила компанія.
Обмеження на споживання електроенергії знято в Київській, Житомирській і Харківській областях.
“Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу”, — зазначили в компанії.
Також немає обмежень в інших регіонах країни обмежень.
Станом на 1 квітня генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів. За словами міністра енергетики Германа Галущенко, в енергосистемі є необхідні обсяги потужності.
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