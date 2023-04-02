НЕК "Укренерго" зняла всі обмеження споживання електрики у трьох областях, які було запроваджено через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки росіян.

Про це повідомила компанія.

Обмеження на споживання електроенергії знято в Київській, Житомирській і Харківській областях.

“Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу”, — зазначили в компанії.

Також немає обмежень в інших регіонах країни обмежень.

Станом на 1 квітня генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів. За словами міністра енергетики Германа Галущенко, в енергосистемі є необхідні обсяги потужності.