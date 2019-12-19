Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що зміцнення курсу гривні не є заслугою якого-небудь уряду - це підсумок співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це Сергій Фурса розповів в коментарі #Буквам.

Він нагадав, що в попередні роки спостерігалося підвищення курсу долара.

“У нас дійсно було сезонне ослаблення гривні, яке припадало на кінець грудня. Цього року сезонність перебита трендом, який показує стійке зміцнення національної валюти. Формує цей тренд те, що зараз продавців долара більше, ніж покупців. ОВДП [облігації внутрішньої державної позики ] стали тригерами цього явища”, – розповів Фурса.

За його словами, зниження курсу долара українці “вже відчувають на цінах у магазинах” – у нас мінімальна інфляція за останні, приблизно, 6 років. “Це значно стримує зростання цін. Зміцнення гривні стримує ціни”, – зазначив банкір.

Фурса підкреслив, що зміцнення гривні не можна безпосередньо приписати до заслуг якогось уряду, тому що стабілізація економіки – це досить тривалий процес.

“Це заслуга співпраці з МВФ. Цей тренд [падіння курсу долара] почався набагато раніше приходу уряду Гончарука. Це пов’язано з тим, що у нас є хороша макроекономічна база, яка базується на співробітництві з МВФ”, – сказав Сергій Фурса.

На питання, чи можна бути впевненими в подальшому падінні долара, Сергій Фурса відповів: “Усе впирається в те, чи буде у нас продовжена співпраця з МВФ? Якщо ми залишаємося в програмі з МВФ, то ніщо не говорить про те, що гривня повинна падати найближчим часом. Рости вона буде, швидше за все, не так активно, бо це деструктивно впливає на українську економіку, на конкурентоспроможність українського бізнесу і, як ми бачимо, на держбюджет. І вже Нацбанк зобов’язався викуповувати валюту з ринку, і зниження ставок – це має стабілізувати курс”, – підсумував інвестиційний банкір.

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