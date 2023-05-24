Джерело: “Укргідроенерго“.

За словами голови компанії Ігоря Сироти, через скорочення генерації атома навантаження покладення спеціальних обов’язків (ПСО) значною мірою ляже на “Укргідроенерго”. Проте кошти на виплати передбачені тільки до кінця квітня і на цей період діяла постанова про покладання обов’язків.

“Вже в травні ми будемо обмежувати фінансування всіх програм по відновленню пошкоджених станцій і підтриманню життєдіяльності компанії, щоб забезпечити обовʼязки по ПСО”, — підсумував він.

Він нагадав, що на “Енергоатом” та “Укргідроенерго” покладено обов’язки із забезпечення населення доступною енергією.

За перші 4 місяці цього року “Укргідроенерго” сплатило ПСО на 38% більше, ніж було заплановано.