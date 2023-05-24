За даними синоптиків, 24 і 25 травня у деяких областях України очікуються грози.

Джерело: “Укргідрометцентр”.

Синоптики попереджають, що сьогодні, 24 травня, вдень у південних, східних, Дніпропетровській та Закарпатській областях очікуються грози. (І рівень небезпечності, жовтий).

25 травня на Лівобережжі, у південній частині, Карпатах та на Закарпатті також прогнозуються грози (І рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомляли #Букви, у середу, 24 травня, у більшості регіонів – окрім Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей – короткочасні дощі, місцями з грозами.

Вітер північно-східний, у західних та східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +25 градусів. Найтепліше на півдні Одещини – до +28. У Карпатах +13…+18 градусів.