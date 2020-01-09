"Укрнафта" відмовилася від вимоги 6,5 млн гривень штрафних санкцій від "НПК-Галичина", заборгованих за поставку нафтового газу.

Про це говориться у рішенні Господарського суду Львівської області

Так, “Укрнафта” 20 листопада 2019 року звернулася до суду для стягнення з “НПК-Галичина” 65,3 млн грн боргу за поставки нафтового газу з листопада 2018 року.

“НПК-Галичина” повинна була повернути 58,8 млн грн чистого боргу і майже 6,5 млн грн пені та штрафних санкцій.

Але в підсумку сторони вирішили укласти мирову угоду, тому що “НПК-Галичина” сплатила основний борг.

“Нафтопереробний комплекс – Галичина” визнає, що його заборгованість перед “Укрнафтою” становить 58 787 313,26 грн – основний борг, 4 720 184,28 грн – пені, 775 920,69 грн – інфляційні витрати, 1 001 220,26 грн – 3% річних та витрати по сплаті судового збору … з огляду на те, що “Нафтопереробний комплекс – Галичина” 29.11.2019 року сплатив на рахунок “Укрнафти” основну заборгованість в сумі – 58 787 313,26 грн … “Укрнафта” відмовляється від стягнення з “НПК-Галичини” 4 720 184,28 грн – пені, 775 920,69 грн – інфляційних витрат і 1 001 220,26 грн – 3% річних “, – йдеться у мировій угоді, яку затвердив суд.

Таким чином “Укрнафта” відмовилася від 6 млн 490 тис. грн.

З 2003 року менеджмент “Укрнафти” контролюється групою “Приват” Ігоря Коломойського, якій належить понад 43% акцій компанії. Контрольний пакет акцій “НПК-Галичина” належить компаніям, афілійованим з групою “Приват”. 25% акцій компанії володіє Фонд держмайна України.