Джерело: “Економічна правда”

Як повідомили у виданні, Кабмін затвердив Сметаніна на посаді нового керівника відомства 24 червня. Проте рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28 червня. Сметаніну поставлять завдання скоротити витрати, і, відповідно, штат керуючої структури, мінімум на 20%.

Головною проблемою для “Укроборонпрому” часів Юрія Гусєва, як зазначається, стала ракетна програма. Минулого року було затверджено її дуже амбітні оновлені цілі.

Проте, за словами джерел, чинний глава УОП Юрій Гусєв провалив ракетну програму. Зокрема, згідно з новими планами, президенту України Володимиру Зеленському було обіцяно, що вже в травні 2023 року українські ракети “Сапсан” (експортна назва “Грім-2”) будуть масово знищувати російську військову інфраструктуру в глибині території РФ.

Своєю чергою, Гусєв попросив Зеленського перевести його на дипломатичну роботу в одну з країн Європи, з якими Україна має тісні оборонні контакти, однак досі ствердної відповіді від президента Гусєв не отримав.

У виданні наголосили, що Сметаніну Зеленський поставив три головні завдання: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки.

“Молодому Герману Сметаніну доведеться не тільки вбудуватись в управління десятками стратегічних підприємств, але й ефективно провести важливу реформу корпоратизації, яка може надати українській оборонці другого дихання”, – йдеться у повідомленні.