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«Укроборонпром» передав військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е

"Укроборонпром" передав Міністерству оборони України 12 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року.

Вівторок, 24 грудня 2019, 15:25

Про це повідомила прес-служба держконцерну.

Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та передані у розпорядження 92-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Термін виконання самого контракту продовжений до 31 серпня 2020 року.

Зазначається, що відновлення контракту дозволило новому керівництву “Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О. Морозова” повернути на роботу колектив, а також скласти та погодити графік виробництва та поставок з усіма співвиконавцями контракту.

Це один з найбільших контрактів підприємств Концерну в рамках виконання Державного оборонного замовлення. інансування контракту було передбачене за рахунок кредитних коштів, виданих під державні гарантії на суму 1,5 млрд грн.

“Внаслідок недобросовісних дій чиновників, керівництва підприємств та співвиконавців контракт був зірваний – за три роки після його підписання Збройні сили не отримали жодної одиниці техніки, а “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова” було поставлено на межі занепаду та банкрутства”, – пояснили в прес-службі.

  • 30 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора державного концерну “Укроборонпром” Павла Букіна і призначив на цю посаду Айвараса Абромавічуса.
Теги: Міноборони України, бронетранспортер, Укроборонпром

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