Про це свідчать дані з сайту публічних закупівель Prozorro.
За даними тендеру, планується закупівля послуг з приготування кави та чаю в двох автоматах офісу концерну.
Орієнтовна кількість співробітників, які будуть користуватися цим обладнанням, – 250 осіб. Всього планується закупити 90 тисяч порцій напоїв.
Так, орієнтовна кількість порцій “еспресо” становить 11 тис. порцій, “мокачіно” – 2,5 тис., “латте” – 5 тис., “еспрессо з молоком” – 9,5 тис., 3,5 тис. порцій чаю, 6,5 тис. порцій “капучіно”, 29 тис. порцій “ірландського капучіно”, 14 тис. порцій “американо” і 9 тис. порцій напою “шоколад”.
Послуги мають надаватися протягом 2021 року.
Аукціон призначено на 21 грудня.
Раніше новий генеральний директор “Укроборонпрому” Юрій Гусєв повідомив, що у наступному році концерн припинить своє існування, створивши нові холдинги, які будуть працювати за принципами корпоративного управління, прозорості.
Наразі #Букви намагаються зв’язатися з пресслужбою “Укроборонпрому” стосовно тендеру.
- Стало відомо, що голову Херсонської обладміністрації Юрія Гусєва призначено очільником “Укроборонпрому”.