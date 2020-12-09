Державний концерн "Укроборонпром" оголосив тендер на послуги з приготування чаю та різних видів кави в автоматах протягом наступного року. Очікувана вартістю тендеру 373,3 тис. гривень.

Про це свідчать дані з сайту публічних закупівель Prozorro.

За даними тендеру, планується закупівля послуг з приготування кави та чаю в двох автоматах офісу концерну.

Орієнтовна кількість співробітників, які будуть користуватися цим обладнанням, – 250 осіб. Всього планується закупити 90 тисяч порцій напоїв.

Так, орієнтовна кількість порцій “еспресо” становить 11 тис. порцій, “мокачіно” – 2,5 тис., “латте” – 5 тис., “еспрессо з молоком” – 9,5 тис., 3,5 тис. порцій чаю, 6,5 тис. порцій “капучіно”, 29 тис. порцій “ірландського капучіно”, 14 тис. порцій “американо” і 9 тис. порцій напою “шоколад”.

Послуги мають надаватися протягом 2021 року.

Аукціон призначено на 21 грудня.

Раніше новий генеральний директор “Укроборонпрому” Юрій Гусєв повідомив, що у наступному році концерн припинить своє існування, створивши нові холдинги, які будуть працювати за принципами корпоративного управління, прозорості.

Наразі #Букви намагаються зв’язатися з пресслужбою “Укроборонпрому” стосовно тендеру.