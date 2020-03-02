Концерн "Укроборонпром" отримав в цьому році державне замовлення на рекордні 30 млрд гривень. Це на 37% більше, ніж в минулому році.

Про це повідомили в прес-службі концерну.

“У 2019 році державне оборонне замовлення складало 19 млрд грн та приблизно 3 млрд грн за держгарантіями, тобто всього 22 млрд. Цього року буде 20 млрд плюс 10 млрд. Відповідно – всього 30 млрд гривень”, — повідомив генеральний директор концерну Айварас Абромавичус .

Також Айварас Абромавичус повідомив, що “згідно з президентським указом, ДОЗ в наступних 2021 та 2022 роках не повинно зменшуватися”.

Крім цього, в концерні нагадали, що за станом на кінець грудня 2019 року, українським військовим було передано 4876 одиниць техніки (3889 нової та модернізованої та 987 відремонтованої), а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів.