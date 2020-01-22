Про це повідомили в прес-службі концерну.

У вівторок, 21 січня, ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Королева, що входить до складу державного концерну “Укроборонпром”, представив потенційним замовником власну розробку – квадрокоптер “Берегиня” для розвідувальних операцій.

“Берегиня” — перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Його рама важить менше 2 кг та була надрукована з карбону за допомогою 3D принтера. Дрон оснащений 2-ма камерами (цифрова і аналогова), зображення з яких передається пілотові й на наземну станцію за спеціальними захищеним канал зв’язку — що й відрізняє “Берегиню” від квадрокоптера для цивільних потреб.

В концерні запевняють, що час повного розгортання дрона, за умови підготовки операторів – до 2 хвилин, заміна акумулятора — до 1 хвилини, а висоту в 100 метрів безпілотник набирає за 3 секунди набирає висоту 100 метрів.

Зазначається, що безпілотник було розроблено за запитом Міноборони за півроку.