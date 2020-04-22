В "Укроборонпромі" мають намір створити щонайменше шість галузевих держкорпорацій, навколо яких будуть зібрані підприємства ракетобудівельної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарної і морської систем.

Про це заявив заступник генерального директора ДК “Укроборонпром” і глава Офісу трансформації концерну Роман Бондар, повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.

Сам держконцерн буде ліквідовано.

У концерні вже створили Офіс трансформації й Стратегічний Комітет. Обидві команди, в тісній співпраці з керівниками підприємств, вже розробляють галузеві стратегії,

“Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою ZIMM, увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, проводять дослідження і створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл. Подібним чином будуть створені й інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найбільш прогресивні та перспективні підприємства Концерну. що стосується самого Концерну, то в тому вигляді та в тій ролі, як він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що Укроборонпром повинен бути ліквідують ван в результаті реформи”, – заявив Бондар.

Він додав, що реформувати неефективну систему корпоративного управління державними оборонними підприємствами неможливо без зміни законодавчої рамки: прийняття змін до Закону України “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі” і прийняття нового Закону України “Про корпоратизацію підприємств ОПК”.

За словами Бондаря, на сьогодні проєкти законів містяться на розгляді профільного комітету ВРУ, і реформа “Укроборонпрому” безпосередньо залежить від ефективності парламенту.

“Без необхідних законів термін створення корпорацій становитиме близько 2,5 року. З прийняттям законів – реально впоратися за 6-9 місяців”, – повідомив заступник Генерального директора ДК “Укроборонпром”.