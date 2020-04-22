Про це заявив заступник генерального директора ДК “Укроборонпром” і глава Офісу трансформації концерну Роман Бондар, повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.
Сам держконцерн буде ліквідовано.
У концерні вже створили Офіс трансформації й Стратегічний Комітет. Обидві команди, в тісній співпраці з керівниками підприємств, вже розробляють галузеві стратегії,
“Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою ZIMM, увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, проводять дослідження і створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл. Подібним чином будуть створені й інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найбільш прогресивні та перспективні підприємства Концерну. що стосується самого Концерну, то в тому вигляді та в тій ролі, як він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що Укроборонпром повинен бути ліквідують ван в результаті реформи”, – заявив Бондар.
Він додав, що реформувати неефективну систему корпоративного управління державними оборонними підприємствами неможливо без зміни законодавчої рамки: прийняття змін до Закону України “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі” і прийняття нового Закону України “Про корпоратизацію підприємств ОПК”.
За словами Бондаря, на сьогодні проєкти законів містяться на розгляді профільного комітету ВРУ, і реформа “Укроборонпрому” безпосередньо залежить від ефективності парламенту.
“Без необхідних законів термін створення корпорацій становитиме близько 2,5 року. З прийняттям законів – реально впоратися за 6-9 місяців”, – повідомив заступник Генерального директора ДК “Укроборонпром”.
- Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський може звільнити міністра оборони Андрія Загороднюка та главу “Укроборонпрому” Айвараса Абромавічуса.