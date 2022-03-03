Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку російських загарбників задля потреб ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Однією з найперших трофейних машин, які підприємство відремонтує та віддасть для армії України, ставла спеціальна розвідувальна машина росіян “Тигр”. Вона була підпалена та перехоплена в боях.