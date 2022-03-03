Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Однією з найперших трофейних машин, які підприємство відремонтує та віддасть для армії України, ставла спеціальна розвідувальна машина росіян “Тигр”. Вона була підпалена та перехоплена в боях.
“Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгоряння та невеликі залишки органіки.
Автомобіль добре послужить Україні”, – наголосили у Генштабі.
- Нагадаємо, у Міноборони США підрахували, що з моменту російського вторгнення країна-агресор запустила понад 480 ракет по території України.
- Лондонська фондова біржа зупинила торгівлю з компаніями, які тісно пов’язані з РФ. Йдеться зокрема про енергетичні та банківські компанії, такі як “Газпром” “Сбербанк EN+ “, “Лукойл” та “Полюс”.
- Раніше Європейський Союз у зв’язку з вторгненням Росії в Україну заборонив окремим банкам РФ доступ до системи SWIFT та ввів додаткові обмеження, серед яких – заборона постачати в Росію банкноти євро.