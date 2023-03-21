21 березня уряд розпочав перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нині нам як ніколи потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі. Потрібно запровадити корпоративну модель управління. Створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами”, — зазначив Шмигаль.

Він також наголосив, що Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Окрім безпеки, це також сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки.

Наприкінці 2021 року уряд прийняв рішення щодо перетворення “Укроборонпрому” в АТ та реорганізацію 43 стратегічних підприємств-учасників компанії у господарські товариства.

У лютому “Укроборонпром” та одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.