Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Глава уряду зауважив, що це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нині нам як ніколи потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі. Потрібно запровадити корпоративну модель управління. Створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами”, — зазначив Шмигаль.
Він також наголосив, що Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Окрім безпеки, це також сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки.
Наприкінці 2021 року уряд прийняв рішення щодо перетворення “Укроборонпрому” в АТ та реорганізацію 43 стратегічних підприємств-учасників компанії у господарські товариства.
У лютому “Укроборонпром” та одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.
- Україна налагодила серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Боєприпаси є покращеною версією осколкових мін.
- 13 грудня 2022 року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні вже налагодили промислове виробництво снарядів 152 мм та 155 мм калібрів.
- “Укроборонпром” у співпраці з однією з країн-членів НАТО почав виробляти 125-мм снаряди для танкових гармат.