Про це повідомили на брифінгу в “Укроборонпромі”.

Так, це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути, зазначили у держконцерні.

Водночас у концерні не уточнюють деталі будівництва заводу і не називають країну-партнерку.

Укроборонпром продовжує допомагати Генштабу Збройних сил України укомплектовувати бойові підрозділи. Підприємства державного ОПК працюють цілодобово над виробництвом, модернізацією та відновленням необхідного озброєння.

З початком повномасштабного вторгнення підприємства Концерну передали ЗСУ у п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за увесь минулий рік. В “Укроборонпромі” зауважили, що деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення — повертались у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо у полях. Тож приведення у бойову готовність – зокрема після пошкоджень – української, іноземної та трофейної техніки – це ключова компетенція Державного концерну “Укроборонпром” станом на сьогодні.

Довідка. Укроборонпром — це об’єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.

Складається з підприємств, що діють у сфері озброєння, військової й спецтехніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами. Функції з управління концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет міністрів України.