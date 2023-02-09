Про це інформує пресслужба “Укроборонпрому”.

Днями державний концерн уклав відповідний контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.

В “Укроборонпромі” зазначили, що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. А виробничі потужності розосереджено, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.

У державному концерні пояснили, що цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт уламків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.

Варто зазначити, що 120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.

Зауважимо, що раніше “Укроборонпром” розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів. Якщо 82-мм міна виготовляється за удосконаленою фахівцями підприємств “Укроборонпрому” технологією, руками співробітників підприємств концерну, але за межами України, то 120-мм міна є спільним із західними союзниками продуктом-засобом ураження.