Про це інформує пресслужба “Укроборонпрому”.
Днями державний концерн уклав відповідний контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.
В “Укроборонпромі” зазначили, що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. А виробничі потужності розосереджено, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.
У державному концерні пояснили, що цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт уламків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.
Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.
Варто зазначити, що 120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.
Зауважимо, що раніше “Укроборонпром” розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів. Якщо 82-мм міна виготовляється за удосконаленою фахівцями підприємств “Укроборонпрому” технологією, руками співробітників підприємств концерну, але за межами України, то 120-мм міна є спільним із західними союзниками продуктом-засобом ураження.
- Україна налагодила серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Боєприпаси є покращеною версією осколкових мін.
- 13 грудня 2022 року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні вже налагодили промислове виробництво снарядів 152 мм та 155 мм калібрів.