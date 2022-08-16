Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.

У повідомленні зазначається, що цей інженерний центр дасть змогу вчасно та якісно ремонтувати іноземне озброєння, що працює на перемогу України у повномасштабній війні з РФ.

Відтак фахівці Міжнародного інженерного центру проходитимуть навчання та сертифікацію задля роботи із закордонною військовою технікою.

В “Укроборонпромі” наголосили на тому, що кожна одиниця озброєння, яку Україна отримала від міжнародних партнерів, має воювати, а у випадку виведення її з ладу – бути негайно відремонтована.

“Міжнародний інженерний центр покликаний повертати бойову готовність військового озброєння та техніки іноземного виробництва у максимально стислі строки”, – зауважили у концерні.

У травні цього року працівники Служби безпеки України викрили проросійського агітатора в промисловому комплексі “Укроборонпром”. Співробник концерну “Укроборонпром” публічно виправдовував військові злочини росіян та закликав колег підтримати вороже військо. Він неодноразово просив президента РФ надати йому російське громадянство.

Довідка. Укроборонпром — це об’єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.

Складається з підприємств, що діють у сфері озброєння, військової й спецтехніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами. Функції з управління концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет міністрів України.