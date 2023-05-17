Джерело: Державний концерн “Укроборонпром”.
Метою цієї угоди є зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства. Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.
Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.
“Для мене велика честь створити спільне підприємство між одним із провідних світових виробників оборонної промисловості Rheinmetall і “Укроборонпромом”, який збільшив виготовлення військової техніки та бронетехніки попри численні російські ракетні обстріли. Ми вдячні Rheinmetall за готовність допомогти нам перемогти Росію”, – зазначив генеральний директор “Укроборонпрому” Юрій Гусєв.
Своєю чергою, виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер наголосив, що завдяки своєму досвіду та можливостям Rheinmetall має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
“Якнайшвидше задоволення нагальних потреб України в її боротьбі за свободу та демократію є для нас надзвичайно важливою справою. “Укроборонпром” на чолі з Юрієм Гусєвим є дуже надійним партнером для нас”, – зауважив Армін Паппергер.
- Найбільша німецька збройна компанія Rheinmetall планує у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.
- У німецькому концерні Rheinmetall заявили, що планують виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, надаючи значну кількість із них Україні.
- Німецький виробник зброї Rheinmetall будує військовий центр технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення в Сату-Маре, Румунія, який розпочне роботу для обслуговування зброї, яка використовується для війни в Україні.