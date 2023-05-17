Державний концерн "Укроборонпром" і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає створення спільного підприємства.

Джерело: Державний концерн “Укроборонпром”.

Метою цієї угоди є зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства. Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.

Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.

“Для мене велика честь створити спільне підприємство між одним із провідних світових виробників оборонної промисловості Rheinmetall і “Укроборонпромом”, який збільшив виготовлення військової техніки та бронетехніки попри численні російські ракетні обстріли. Ми вдячні Rheinmetall за готовність допомогти нам перемогти Росію”, – зазначив генеральний директор “Укроборонпрому” Юрій Гусєв.

Своєю чергою, виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер наголосив, що завдяки своєму досвіду та можливостям Rheinmetall має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

“Якнайшвидше задоволення нагальних потреб України в її боротьбі за свободу та демократію є для нас надзвичайно важливою справою. “Укроборонпром” на чолі з Юрієм Гусєвим є дуже надійним партнером для нас”, – зауважив Армін Паппергер.