Про це повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.
Концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть Україні.
Також Кабмін погодив реорганізацію 43 стратегічних підприємств-учасників Укроборонпрому у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.
Відповідні постанову та розпорядження ухвалено сьогодні, 9 грудня, на засіданні Уряду – відповідний закон України №1630-ІХ “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності” опублікований на сайті Верховної Ради України. Закон підписав 1 жовтня 2021 року президент України Володимир Зеленський.
У пресслужбі запевняють, що трансформація Укроборонпрому дасть змогу подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) і провідними світовими оборонними компаніями завдяки:
- впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах – згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), – що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та політичний тиск;
- трансферу новітніх технологій, необхідних, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних Сил України;
- створенню спільних проєктів, програм та підприємств з закордонними партнерами з країн-партнерів, що відкриє нові можливості для підприємств ОПК України;
- залученню інвестицій, зокрема іноземних, з метою модернізації виробництва та впровадження інновацій.
- Нагадаємо, компанія дружини директора “Укроборонпрому” Гусєва отримала з бюджету 2,4 млн гривень на створення відео та реклами у блогерів.
- Також згідно з даними Незалежної антикорупційної комісії (НАКО), Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України заповнило реєстр виробників озброєння лише на 23%.