Кабінет Міністрів України в межах імплементації реформи оборонно-промислового комплексу державної форми власності схвалив реорганізацію державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство.

Про це повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.

Концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть Україні.

Також Кабмін погодив реорганізацію 43 стратегічних підприємств-учасників Укроборонпрому у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.

Відповідні постанову та розпорядження ухвалено сьогодні, 9 грудня, на засіданні Уряду – відповідний закон України №1630-ІХ “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності” опублікований на сайті Верховної Ради України. Закон підписав 1 жовтня 2021 року президент України Володимир Зеленський.

У пресслужбі запевняють, що трансформація Укроборонпрому дасть змогу подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) і провідними світовими оборонними компаніями завдяки:

впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах – згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), – що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та політичний тиск; трансферу новітніх технологій, необхідних, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних Сил України; створенню спільних проєктів, програм та підприємств з закордонними партнерами з країн-партнерів, що відкриє нові можливості для підприємств ОПК України; залученню інвестицій, зокрема іноземних, з метою модернізації виробництва та впровадження інновацій.