Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що приміщення головного офісу на Хрещатику в Києві, яке компанія планує продати, оцінили в 1 мільярд гривень.

Про це він розповів в ефірі «24 каналу».

Смілянський пояснив, що в головному офісі працює понад тисяча людей, які виконують виробничі процеси – обслуговують посольства, Кабмін. Відтак – переконаний Смілянський – головному офісу не місце на Хрещатику з низки причин.

“Хрещатик, Майдан – місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель”, – сказав Смілянський.

За його словами, можна хіба що залишити операційний зал як символ і візитівку, однак іншу частину приміщення краще продати інвестору.

“Щоб привести головний офіс до ладу – треба 75 мільйонів. Ми його тримаємо, але це величезні кошти, які, я вважаю, краще направити на нові авто, нові відділення та IT-системи”, – наголосив Смілянський.

Він також додав, що “Укрпошта” готова виставляти на продаж великі об’єкти на кшталт головного офісу в 2020-2021 роках.

Варто зазначити, що Головпоштампт збудований у 1952-1958 роках. Він належить до переліку пам’яток архітектури.

Раніше “Укрпошта” оголосила про продаж 30 об’єктів, які не використовуються підприємством. Серед них: бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади тощо. Зазначається, що це перша частина об’єктів, які Укрпошта виставила на продаж. Відповідно до незалежної оцінки, їх стартова ціна становить 82б6 млн грн. Очікується, що на другому етапі підприємство виставить на продаж ще 62 об’єкти, вартістю 189 млн грн.