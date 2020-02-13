Про це повідомила пресслужба компанії.
“У зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на невизначений термін прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено. Всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені”, – сказано в релізі.
В “Укрпошті” відзначили, що Всесвітня організація охорони здоров’я поки не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони через поширення коронавірусу 2019 nCoV.
“ВООЗ повідомляє про безпеку посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти в Україні можуть бути збільшені”, – підкреслюється в повідомленні.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Через швидке поширення коронавірусу в Китаї, зокрема в провінції Хубей, українців, які просили про евакуацію, перевезуть до Києва.
- Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла, яким повинен бути алгоритм дій людини, що підозрює, що могла заразитися новим коронавірусом.
- Станом на 11 лютого внаслідок поширення коронавірусу 2019-nCoV з Китаю заражені 42 тисячі 638 осіб. За добу в КНР померли 106 місцевих жителів, 3996 осіб одужали, їх виписали з лікарень.