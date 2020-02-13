"Укрпошта" з 12 лютого призупинила отримання посилок для відправки в Китай.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“У зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на невизначений термін прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено. Всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені”, – сказано в релізі.

В “Укрпошті” відзначили, що Всесвітня організація охорони здоров’я поки не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони через поширення коронавірусу 2019 nCoV.

“ВООЗ повідомляє про безпеку посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти в Україні можуть бути збільшені”, – підкреслюється в повідомленні.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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