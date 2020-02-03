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«Укрпошта» повідомляє про можливі затримки відправлень з Китаю

В «Укрпошті» заявили, що терміни доставки поштових відправлень з Китаю можуть бути змінені через скорочення авіарейсів в цю країну.

Понеділок, 3 лютого 2020, 17:34

Про це повідомляє прес-служба компанії.

“Зараз частина авіаліній тимчасово скоротила або скасувала рейси в Китай. Однак національний поштовий оператор продовжує прийом пошти та одразу ж після відновлення авіасполучення з Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну. Загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені. Приносимо вибачення за тимчасові незручності”, – йдеться в повідомленні.

Також в держкомпанії прокоментували безпеку посилок з Китаю, в зв’язку зі спалахом коронавірусу.

“Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) поки не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Вона повідомляє про безпеку посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження. “Укрпошта” стежить за ситуацією і знаходиться на постійньому зв’язку з міністерством охорони здоров’я в Україні і нашими партнерами в Китаї “, – повідомили в компанії.

В “Укрпошті” відзначили, що доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано.

Нагадаємо, що Центральний банк Китаю планує інвестувати в економіку 173 мільярдів доларів (1,2 трлн юанів), щоб подолати негативні наслідки від спалаху коронавірусу.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Теги: вірус, Китай, посылки, Укрпочта

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