Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
“Друзі, вітаю всіх, хто святкує, зі святом Великодня. Бажаю добра, здоров’я і, звісно, перемоги!” — привітав він.
Він побажав, аби у всіх регіонах нашої країни цей день був дійсно світлим, спокійним та родинним для тих, хто має таку можливість.
“А для тих, хто сьогодні не поруч, завжди є марки Укрпошти, щоб привітати один одного. Ні – перевозити писанки ми поки що не беремось. А от марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня”, — додав він.
Запуск відбудеться не сьогодні, бо від свята не хочуть відволікати.
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