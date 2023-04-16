Акціонерне товариство "Укрпошта" анонсувало випуск марок з писанками регіонів України. Їх введуть в обіг 21 квітня.

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

“Друзі, вітаю всіх, хто святкує, зі святом Великодня. Бажаю добра, здоров’я і, звісно, перемоги!” — привітав він.

Він побажав, аби у всіх регіонах нашої країни цей день був дійсно світлим, спокійним та родинним для тих, хто має таку можливість.

“А для тих, хто сьогодні не поруч, завжди є марки Укрпошти, щоб привітати один одного. Ні – перевозити писанки ми поки що не беремось. А от марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня”, — додав він.

Запуск відбудеться не сьогодні, бо від свята не хочуть відволікати.