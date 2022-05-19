"Укрпошта" анонсувала продаж нової серії поштових марок. Їх знову присвятили "русскому воєнному кораблю", але тепер вже потопленому.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Марку, яку присвятили потопленню крейсеру “Москва”, випустять 23 травня. Символічно, що цього дня відзначатимуть День морської піхоти України, а також це 40 день після потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ.

“Укрпошта” випустить марку “Русскій воєнний корабль … ВСЬО!”, – повідомили у компанії.

Марку випустять накладом п’ять мільйонів примірників. Вони матимуть два номінали: “Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!” для відправлень по Україні та “Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!” для міжнародних відправлень.

Аркуш коштуватиме 69 грн та $4,5 відповідно. На ньому будуть міститися 3 марки та 3 купони.

Придбати поштову марку можна у понад 1 500 відділеннях “Укрпошти” та у райцентрах. Для уникнення спекуляцій один покупець зможе придбати лише два блоки по три марки будь-якого номіналу.

Марки з мерчем представлять на п’яти онлайн-майданчиках, серед яких будуть міжнародні. Вилучені кошти скерують на підтримку Збройних сил України і тих, хто постраждав внаслідок російсько-української війни.

Зазначимо, що першу марку “Русский военный корабль, иди нах*й” ввели в обіг 12 квітня. “Укрпошта” присвятила її українському прикордоннику Роману Грибову, який на острові Зміїний відповів морякам з крейсера “Москва” на початку вторгнення. Це гасло стало символом спротиву військовій агресії РФ та незламному опору українського народу. Чоловіка за цю фразу нагородили відзнакою “За заслуги перед Черкаською областю”.