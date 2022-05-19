Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
Марку, яку присвятили потопленню крейсеру “Москва”, випустять 23 травня. Символічно, що цього дня відзначатимуть День морської піхоти України, а також це 40 день після потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ.
“Укрпошта” випустить марку “Русскій воєнний корабль … ВСЬО!”, – повідомили у компанії.
Марку випустять накладом п’ять мільйонів примірників. Вони матимуть два номінали: “Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!” для відправлень по Україні та “Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!” для міжнародних відправлень.
Аркуш коштуватиме 69 грн та $4,5 відповідно. На ньому будуть міститися 3 марки та 3 купони.
Придбати поштову марку можна у понад 1 500 відділеннях “Укрпошти” та у райцентрах. Для уникнення спекуляцій один покупець зможе придбати лише два блоки по три марки будь-якого номіналу.
Марки з мерчем представлять на п’яти онлайн-майданчиках, серед яких будуть міжнародні. Вилучені кошти скерують на підтримку Збройних сил України і тих, хто постраждав внаслідок російсько-української війни.
Зазначимо, що першу марку “Русский военный корабль, иди нах*й” ввели в обіг 12 квітня. “Укрпошта” присвятила її українському прикордоннику Роману Грибову, який на острові Зміїний відповів морякам з крейсера “Москва” на початку вторгнення. Це гасло стало символом спротиву військовій агресії РФ та незламному опору українського народу. Чоловіка за цю фразу нагородили відзнакою “За заслуги перед Черкаською областю”.
- Нагадаємо, в “Укрпошті” планують випустити наступну поштову марку, яка буде присвячена перемозі українського гурту Kalush Orchestra на “Євробаченні-2022”.
- “Укрпошта” розпочала голосування за визначення тематики наступної поштової марки України часів воєнного стану. Віддати голос можна у соціальних мережах та у застосунку “Дія”.
- Також українським держслужбовцям офіційно дозволили вживати фразу прикордонників з острова Зміїний щодо “напрямку” російського воєнного корабля.