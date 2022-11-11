Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

Центральним об’єктом на поштовій марці зображено скибку кавуна – символ Херсона і Херсонщини. Насіння кавуна представлено у вигляді ракет, якими російські загарбники обстрілювали місто.

На скибці кавуна художник зобразив сюжети, які супроводжували тимчасову окупацію міста: протести мирних городян, будівлі, що палають, тортури, які вчиняли російські солдати проти місцевого населення й особливо активістів.

На аркуші видніється мапа із позначенням звільненого Збройними силами України Херсона, міста-героя. На художньому конверті й листівці проілюстровано протести мешканців.

Крім того, на конверті “Перший день” зображено українського військового, який за аналогії зі скибкою кавуна повертає на місце тимчасово окуповану частину України. На немаркованому художньому конверті та картці проілюстрована хроніка періоду тимчасової анексії міста – протести мешканців Херсону проти окупаційних військ.

Автор випуску – Андрій Сагач, відомий українцям як переможець національного етапу конкурсу ескізів до поштової марки “Мир – найвища цінність людства!”, а також автора конверта з оригінальною маркою “Весна настане знову!”.

Набір містить у собі марковий аркуш, художній конверт та листівку. Тираж маркового аркуша — 150 000 екземплярів. Про дату введення в обіг у компанії повідомлять згодом.

“Авжеж, ми готувалися заздалегідь. Захоплювались нескореними херсонцями, коментували та вдосконалювали ескіз, сподівались, із завмиранням серця стежили за просуванням ЗСУ, омріювали день, коли у місті знову майорітиме український прапор, — і ось, з невимовною любов’ю до наших людей презентуємо новинку”, – йдеться у повідомленні “Укрпошти”.