Про це йдеться у дописі Ігоря Смілянського у Facebook.

За словами гендиректора “Укрпошти”, лише протягом вчорашнього було продано майже 90 000 пророчих марок. І це тільки на Майдані у Києві. Смілянський подякував всім, хто вистояв у черзі та вибачився за деякі логістичні помилки. Він запевнив: “Укрпошта” їх врахувала.

“Тож сьогодні з 10:30 ранку ми додаємо нову партію в 60 000 марок на Хрещатик, і враховуючи обмеження у 2 листи (або 12 марок) на одного покупця, це дасть можливість придбати марки не менш ніж 5000+ клієнтам, для яких буде працювати більше 10 кас”, – написав Смілянський.

Він також додав, що скоро з’явиться можливість купувати марки онлайн. За його словами, запуск інтернет-магазину компанія планує на четвер, 21 квітня.

Придбати марку з курсом для російського корабля можна й у головних поштоматах обласних центрів України. Водночас Смілянський попередив, що працівники “Укрпошти” на місці можуть встановлювати ліміт: 1 чи 2 блоки на одного покупця.

Тимчасово окуповані – Донецька область, Луганська область, Херсонська область та АР Крим – отримають марки після закінчення бойових дій.

Вінниця, Прикарпаття, Житомир, Рівне, Черкаси та Кропивницький, де продано всі марки, до кінця тижня отримають додатковий тираж.

“Для всіх інших – в середу отримуємо останню партію з типографії в 300 тис.+, з яких обіцяю дати не менш ніж 100 тисяч в Інтернет-магазин, звісно з обмеженням на 1 замовлення. А решта поїде по регіонах”, – наголосив гендиректор “Укрпошти”.

Він додав, що основна мета компанії – не заробити максимум на марці, а надати можливість отримати цей символ нашої боротьби якомога більшої кількості людей за номіналом. також Смілянський пообіцяв нові сюрпризи найближчим часом.