"Укрпошта" оголосила тендер про закупівлю 17 тисяч банківських терміналів. Їх планують розмістити у селах країни, де ще ніколи не було банківських послуг.

Про це повідомив гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський у Facebook.

За його словами, перший термінал для приймання карток з’явився в Укрпошті у 2018 році. У грудні 2021 року їх стало вже 7500 (6-й показник у країні серед компаній-еквайєрів).

Смілянський наголосив, що у грудні обсяг операцій у терміналах Укрпошти перевищив 1 млрд грн.

Як зазначається на сайті Prozorro, очікувана вартість по аукціону із закупівлі 17 тис. терміналів – 290 млн грн з ПДВ. Аукціон заплановано на 25 березня 2022 року.