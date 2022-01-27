Про це повідомив гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський у Facebook.

На зображенні може бути: телефон, у приміщенні та текст «9123 moжHa yKpnowTa 4567 1234 5678 4eKaTи 56789123 He CARDHOLDER MITH KpaTHuTB 15 one QZ. 4 GHI 7 7PRS X 2 ABC 5 5JKL JKL 8 TUV 0 -SP 3 DEF 6 MNO 9 WXY»

Фото: Facebook Смілянського

За його словами, перший термінал для приймання карток з’явився в Укрпошті у 2018 році. У грудні 2021 року їх стало вже 7500 (6-й показник у країні серед компаній-еквайєрів).

Смілянський наголосив, що у грудні обсяг операцій у терміналах Укрпошти перевищив 1 млрд грн.

Як зазначається на сайті Prozorro, очікувана вартість по аукціону із закупівлі 17 тис. терміналів – 290 млн грн з ПДВ. Аукціон заплановано на 25 березня 2022 року.

“І ми дуже сподіваємося, що відповідь на запитання: куди мені подіти ту вашу карту (з “ковідною” 1000, пенсією чи зарплатою) у селі більше не стоятиме на порядку денному у нашій країні. І звичайно ж, це будуть карти Укрпошта Банку”, – написав Смілянський.