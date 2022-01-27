Про це повідомив гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський у Facebook.
За його словами, перший термінал для приймання карток з’явився в Укрпошті у 2018 році. У грудні 2021 року їх стало вже 7500 (6-й показник у країні серед компаній-еквайєрів).
Смілянський наголосив, що у грудні обсяг операцій у терміналах Укрпошти перевищив 1 млрд грн.
Як зазначається на сайті Prozorro, очікувана вартість по аукціону із закупівлі 17 тис. терміналів – 290 млн грн з ПДВ. Аукціон заплановано на 25 березня 2022 року.
“І ми дуже сподіваємося, що відповідь на запитання: куди мені подіти ту вашу карту (з “ковідною” 1000, пенсією чи зарплатою) у селі більше не стоятиме на порядку денному у нашій країні. І звичайно ж, це будуть карти Укрпошта Банку”, – написав Смілянський.
- Нагадаємо, Верховна Рада, 17 листопада, прийняла у першому читанні та за основу законопроєкт № 4353 про поштовий зв’язок.
- У липні 2021 року повідомлялося, що “Укрпошта” найімовірніше отримає дозвіл підвищити тарифи на універсальні поштові послуги на 20%.
- Керівництво “Укрпошти” має намір продати київську будівлю за адресою Хрещатик, 22 (Головпоштамт), де розташований генеральний офіс компанії й київська дирекція “Укрпошти”.