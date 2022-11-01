Про це Ігор Смілянський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що в Україні найпопулярнішими марками стають ті, за які голосують більшість українців та ті, які “щось передбачають”.

“Тому наступна марка має бути успішною, бо Новий рік точно наступить після її випуску. І ми всі впевнені, що він буде переможним, як і впевнені в тому, що за переможну марку проголосуєте саме Ви”, – написав він.

Проголосувати можна під публікацією відповідного допису у Facebook або Telegram-каналі. Проголосувати за марку, яка сподобалась найбільше, можна один раз. Голосування триватиме до 8 ранку 4 листопада.

Смілянський наголосив, що вибір буде нелегким, адже кожен з 5-ти представлених ескізів заслуговує на овації.

“У кожного своя душа та власна інтерпретація українського Різдва та Нового Року в умовах війни. Всі вони різні, але підтекст, який можуть прочитати лише українці, там насправді один”, – зауважив він.

Випуск марки запланована на грудень, а її місією Смілянський назвав нагадування про події, які щоденно відбуваються в Україні.

“Я, звісно, маю свого фаворита, але мої фаворити ще ні разу не втілювались в марки, бо у нас демократична країна та компанія, і саме Ви вирішуєте, який ескіз буде реалізований. Давайте декілька хвилин подумаємо про новий, переможний 2023 рік та оберемо марку, яка буде на листах та листівках військовим, родинам та друзям”, – написав він.

Смілянський резюмував, що зараз відбувається голосування за ідею, а переможний ескіз, коли його зобразять на марці, може бути доопрацьованим.

“Тому, як і з маркою з трактором, в коментарях ви можете пропонувати доповнення разом з номером ескізу. Мені вже дуже цікаво, який малюнок вам відгукнеться найбільше”, – написав гендиректор “Укрпошти”.