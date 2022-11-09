У підприємстві поштового зв’язку "Укрпошта" оголосили результати конкурсу на ескіз для марки до Різдва та Нового року.

Про це повідомила пресслужба “Укрпошти”.

У голосуванні перемогло творіння старшокласниці з Миколаєва Валерії Михайлової: “Більшість із вас зворушила ілюстрація “Роз’єднані війною”, що створена 11-класницею з прифронтового Миколаєва Валерією Михайловою. Ескіз готувався закордоном, куди авторка змушена була виїхати через безупинні обстріли міста росіянами”, — йдеться у повідомленні.

На малюнку зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона — на самоті, він — на лінії вогню.

Зауважимо, що друге місце посів ескіз з українським військовим та колядниками Олександра Охапкіна. На третьому місці возз’єднання сім’ї, авторства Ірини Бабенко.

Нову марку випустять у грудні: “Планується доопрацювання ескізу згідно з пропозиціями учасників онлайн-голосування”, — зазначили у компанії.