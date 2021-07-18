Проєкт такого рішення схвалила Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).
Останній раз ці тарифи переглядалися в 2019 року. До універсальних поштових послуг відноситься відправлення листів, бандеролей, посилок по Україні та за кордон.
При цьому “Укрпошта” просила підвищити тарифи в середньому на 28,8%. Оператор звертався до НКРЗІ шість разів за останні кілька місяців, відзначили в комісії. Можливе дозвіл підвищити тарифи тільки на 20% там аргументували інтересами самої пошти, її клієнтів і політикою тарифоутворення в ЄС.
“Затверджені тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку є граничними, тобто “Укрпошта” має право надавати споживачам послуги нижче рівня граничних тарифів” , – підкреслили в комісії.
Фінальне рішення ще не прийнято остаточно.
- Керівництво “Укрпошти” має намір продати київську будівлю за адресою Хрещатик, 22 (Головпоштамт), де розташований генеральний офіс компанії й київська дирекція “Укрпошти”.
- У березні цього року повідомлялося, що “Укрпошта” замовила розробку нової системи планування ресурсів підприємства (ERP-системи), що має замінити 80 вже наявних. “Диджиталізація” обійдеться майже у 96 млн гривень. #Букви розповідали, що відомо про нову систему та компанію, що нею займатиметься.