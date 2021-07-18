Національний поштовий оператор "Укрпошта", який нещодавно потрапив в скандал з крадіжкою з посилки, швидше за все, отримає дозвіл підвищити тарифи на універсальні поштові послуги на 20%.

Проєкт такого рішення схвалила Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Останній раз ці тарифи переглядалися в 2019 року. До універсальних поштових послуг відноситься відправлення листів, бандеролей, посилок по Україні та за кордон.

При цьому “Укрпошта” просила підвищити тарифи в середньому на 28,8%. Оператор звертався до НКРЗІ шість разів за останні кілька місяців, відзначили в комісії. Можливе дозвіл підвищити тарифи тільки на 20% там аргументували інтересами самої пошти, її клієнтів і політикою тарифоутворення в ЄС.

“Затверджені тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку є граничними, тобто “Укрпошта” має право надавати споживачам послуги нижче рівня граничних тарифів” , – підкреслили в комісії.

Фінальне рішення ще не прийнято остаточно.