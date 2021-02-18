"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки, присвяченої українським військовим, 23 лютого. Міноборони вважає таке рішення невдалим, а керівництво "Укрпошти" заявляє, що такий анонс — це тролінг.

Про це повідомляють #Букви.

Що сталося?

Впродовж 2020 року “Укрпошта” розробляла дизайн марки “Збройні Сили України. Сухопутні війська”, присвяченої українським військовим.

Випуск марки має відбутися в лютому. “Укрпошта” анонсувала презентацію та погашення поштових марок на 23 лютого, чим викликала негативну реакцію Міністерства оборони.

Відомство вважає цю дату “відверто недоречною” та пов’язаною з кривавим терором початку 20 століття, сучасною агресією РФ проти України.

“Дата асоціюється зі злочинним комуністичним режимом та днем захисника держави-агресора Російської Федерації. Це рішення керівництва “Укрпошти” не погоджувалося з Міноборони та Збройними Силами України”, — інформує відомство.

Міністерство нагадало, що Україна викреслила з календаря це свято, а День захисника України відзначається 14 жовтня.

Як це пояснює “Укрпошта”?

Очільник компанії Ігор Смелянський заявив, що через такий суперечливий анонс хотів привернути більше увагу до випуску марок.

“Укрпошта” цього тижня випускає 2 марки. Перша присвячена героям Небесної Сотні і вона вийде вже завтра (19 лютого — ред.), друга присвячена українській армії і показує її нову форму. Обидва випуски були доступні на сайті. Питання – скільки медіа згадали про першу марку? Відповідь – 0. Бо немає зради — немає уваги. Розуміючи, що це прикрий факт, але дзеркало є дзеркало, я вирішив призначити запуск другої марки на 23 лютого. Чому? Гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так – це тонкий тролінг сусідів, які, я впевнений, показали б цю марку. Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів, що запуск в будь-яку іншу дату буде непомічений (дивись вище приклад Небесної Сотні)”, — пояснює Смелянський.

Таке рішення очільник “Укрпошти” називає “експериментом” та “тролінгом, який зрозуміли не всі”.

На сьогодні випуск марки все ще призначений на 23 лютого, проте Смелянський розпочав опитування в соцмережах щодо можливого переносу.