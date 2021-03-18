"Укрпошта" замовила розробку нової системи планування ресурсів підприємства (ERP-системи), що має замінити 80 вже наявних. "Диджиталізація" обійдеться майже у 96 млн гривень.

#Букви розповідають, що відомо про нову систему та компанію, що нею займатиметься.

Диджиталізація

У пресрелізі, присвяченому підсумкам тендера, “Укрпошта” наголосила, що перехід до нової ERP-системи — “”це ключовий крок трансформації” в напрямі “повної диджиталізації та автоматизації компанії”.

Там пояснили, що наразі компанія користується для контролю та обліку ресурсів понад 80 окремими системами. Для підвищення ефективності роботи хочуть об’єднати дані про фінансові, людські, матеріальні та інші ресурси в новій єдиній системі.

“Відсутність однієї інтегрованої системи призводить до неефективних витрат ресурсів на введення й обробку інформації, синхронізацію даних та, найголовніше, ускладнює необхідні зміни процесів. Нова система має об’єднати у собі всі функції наявних програм, щоб побудувати швидку та прозору систему планування та управління ресурсами у всіх відділеннях усіх регіонів у режимі реального часі”, — йдеться в пресрелізі.

Почати впроваджувати нову систему компанія обіцяє вже цьогоріч.

Як розробника нової системи обирали

21 травня 2020 року “Укрпошта” оголосила про тендер на закупку програмного забезпечення, а саме — Системи керування інформаційними потоками, бізнес-процесами та ресурсами АТ “Укрпошта”. На проєкт планували витратити до 197 млн гривень.

Вимоги до цієї самої системи двічі зазнавали змін. Третій, фінальний документ з вимогами, розписаними на 85 сторінок, з’явився 12 червня. У ньому передбачено зміну системи у два етапи.

Спершу планували впровадити зміни у таких функціональних блоках: “Облік і реєстрація договорів”, “Управління закупівлями”, “Управління запасами”, “Управління продажами”, “Бухгалтерський та податковий облік”, “Фінансове управління”, “Управління персоналом”, “Система Електронного Документообігу”.

На другому етапі — блоки “Облік і реєстрація договорів”, “Управління продажами”, “Управління автотранспортом”, “Бухгалтерський та податковий облік”, “Фінансове управління”, “Управління персоналом”, “Розрахунок заробітної плати”, “Особистий кабінет”.

Як зазначили в “Укрпошті”, спершу пропозиції надали 8 компаній. Під кінець торгів їх залишилося лише дві — азербайджанська компанія “GNI SOFTWARE” LTD та українська ТОВ НПП “Інформаційні Технології”.

Обидві значно знизили ціну в процесі торгів. “GNI SOFTWARE” LTD спершу вимагала за роботу майже 126 млн гривень, ТОВ НПП “Інформаційні Технології” — понад 139 млн гривень. У підсумку обидві знизили вартість до майже 96 млн з різницею у 5 тисяч гривень. Перевагу надали останнім. 4 березня тендер було завершено, переможця оголошено, 17 березня сторони уклали договір.

Згідно з умовами тендера компанія матиме час аж до кінця 2026 року, аби завершити розробку системи. При цьому оплату отримає впродовж місяця після того, як проєкт буде здано.

Про переможця

В “Укрпошті” заявили, що компанія не лише значно знизила вартість, але й “показала достатню експертизу в упровадженні подібних рішень”. Тож що відомо про “Інформаційні технології?”.

Компанія була зареєстрована ще в 1998 році, місце реєстрації — Київ, вона є власником торгової марки “IT-Enterprise”.

Основний напрям діяльності компанії — комп’ютерне програмування. Крім цього, займається тиражуванням звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення, оптовою торгівлею комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. Статутний капітал компанії — понад 1 млн гривень.

Наразі керівником та представником організації є Олег Щербатенко. Він же володіє часткою компанії в розмірі 39,6%. Таку ж частку має Володимир Волевич Михайлов. Вони вдвох є кінцевими бенефіціарними власниками компанії. Ще 20% володіє Олексій Щербатенко. Частки також мають Костянтин Шурек та Олександр Скрипін.

Крім цього, Олег Щербатенко також є серед власників ще 5 компаній. З них 3 пов’язані з комп’ютерним програмуванням (ТОВ “ІТ-СОФТ”, ТОВ “МАСТЕР:ГЛОБАЛ”, ТОВ “ДІТРАН”), ще дві — з обробкою даних та орендою майна (ТОВ “СМАРТТЕНДЕР”, ТОВ “РПС ІНЖИНІРИНГ”).

За інформацією ЗМІ, компанія була створена на базі галузевого конструкторського бюро Мінелектротехпромом СРСР наприкінці 80-х. Останні кілька десятиліть вона розробляє програмне забезпечення для підприємств (ERP-, MRP II-, MES-, APS-, EAM-, SCM- і CRM-системи, тобто охоплює повний спектр діяльності).

Компанія доволі активно бере участь у тендерах. Останні 5 років — на суми в понад 20 млн гривень на рік. Найбільше тендерів “Інформаційні Технології” виграли у 2017 році — майже на 95 млн гривень.

В топі замовників — Міністерство фінансів, Міністерство освіти та науки, Міністерство культури, “Укрспирт” тощо.

З кінця 90-х компанія залишається одним з основним гравців на ринку ERP-систем в Україні. В 2012 році International Data Corporation заявила, що “Інформаційні Технології” разом із 1С та SAP контролюють понад 80% ринку.

Пізніше розробники 1С (ООО “1С”, Москва) потрапили до санкційного списку. Зокрема, було заборонено використання ПЗ державними підприємствами, установами та організаціями України. Це не могло не піти на користь продукту “Інформаційних Технології”.