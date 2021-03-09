Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
“Компанія почала приймати е-документи в застосунку “Дія” для отримання посилок із післяплатою від 5000 грн та поштових переказів”, – йдеться в повідомленні.
За словами Криклія, раніше, щоб це зробити, потрібно було йти до відділення із заздалегідь зробленими копіями паперових документів. Тепер достатньо:
- надати номер штрихкоду ID-картки чи закордонного паспорта в застосунку;
- підтвердити передавання е-копій з “Дії”, які оператор “Укрпошти” відсканує за лічені секунди.
“Разом з Мінцифри ми далі працюємо над реалізацією важливих цифрових ініціатив як на пошті, так і в інших галузях транспорту”, – додав міністр.
- 5 жовтня 2020 року очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров представив додаток “Дія” версії 2.0. Наразі порталом “Дія” користується понад мільйон українців. Тут доступні 27 державних послуг та інформація з шести реєстрів у особистому Електронному кабінеті громадянина.
- Раніше повідомлялося, що у мобільному застосунку “Дія” з’явиться електронне свідоцтво про народження дітей віком до 14 років.