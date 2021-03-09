"Укрпошта" почала приймати е-документи в застосунку "Дія" для отримання посилок та поштових переказів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“Компанія почала приймати е-документи в застосунку “Дія” для отримання посилок із післяплатою від 5000 грн та поштових переказів”, – йдеться в повідомленні.

За словами Криклія, раніше, щоб це зробити, потрібно було йти до відділення із заздалегідь зробленими копіями паперових документів. Тепер достатньо:

надати номер штрихкоду ID-картки чи закордонного паспорта в застосунку;

підтвердити передавання е-копій з “Дії”, які оператор “Укрпошти” відсканує за лічені секунди.

“Разом з Мінцифри ми далі працюємо над реалізацією важливих цифрових ініціатив як на пошті, так і в інших галузях транспорту”, – додав міністр.