Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.
“Відсьогодні “Укрпошта” в тестовому режимі починає вручати відправлення за електронним посвідченням водія у застосунку “Дія”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн (“Укрпошта Експрес”, “Укрпошта Стандарт”, “Укрпошта SmartBox”). Для отримання інших видів поштових відправлень необхідно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу.
“Але це важливий початок”, – додав Федоров.
- Володимир Зеленський виступив на презентації програми “Дія”, де розповів, що до кінця зими в українців можуть з’явитися цифрові паспорти.