З 10 березня "Укрпошта" почала видавати відправлення за електронним посвідченням водія в застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

“Відсьогодні “Укрпошта” в тестовому режимі починає вручати відправлення за електронним посвідченням водія у застосунку “Дія”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн (“Укрпошта Експрес”, “Укрпошта Стандарт”, “Укрпошта SmartBox”). Для отримання інших видів поштових відправлень необхідно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу.

“Але це важливий початок”, – додав Федоров.