Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський у Facebook.
Найбільше покупців було з Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу. Третина замовлень надійшла від Сполучених Штатів Америки.
“Оскільки сума доходу немаленька, маємо змогу вкотре долучитися до благодійності. Ми вже обрали один із напрямків, на який задонатимо частину із виручених коштів”, – поділився керівник компанії.
Завдяки відкриттю магазинів на міжнародних платформах “Укрпошта” отримала можливості для розвитку в умовах війни.
На eBay “Укрпошта” отримала “top-rated seller”. Іншими словами компанія дотримується високих стандартів. Критеріями визначення були обробка замовлень, відповіді клієнтам та терміни міжнародного доставлення, яке відслідковується eBay.
- “Укрпошта” випустить поштову марку з псом Патроном. Продажі розпочнуться вже 30 серпня.
- До 31-ї річниці Незалежності України “Укрпошта” випустила нові марки з конвертом. Вони матимуть тематику “Вільні, Незламні, Непереможні”.