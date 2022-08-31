Після відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon "Укрпошта" заробила 5,3 мільйона гривень. На платформах продавали марки та інші товари.

Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський у Facebook.

Найбільше покупців було з Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу. Третина замовлень надійшла від Сполучених Штатів Америки.

“Оскільки сума доходу немаленька, маємо змогу вкотре долучитися до благодійності. Ми вже обрали один із напрямків, на який задонатимо частину із виручених коштів”, – поділився керівник компанії.

Завдяки відкриттю магазинів на міжнародних платформах “Укрпошта” отримала можливості для розвитку в умовах війни.

На eBay “Укрпошта” отримала “top-rated seller”. Іншими словами компанія дотримується високих стандартів. Критеріями визначення були обробка замовлень, відповіді клієнтам та терміни міжнародного доставлення, яке відслідковується eBay.