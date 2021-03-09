Про це йдеться на сайті компанії.

“Будівлі, де розташований Головпоштамт, понад 60 років. Стан його фасаду з кожним роком лише погіршується і потребує ремонту: за попередньою оцінкою, в те, щоб обстукати та відремонтувати будівлю ззовні, потрібно інвестувати 10 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що в будівлі на Хрещатику працюють близько 1000 співробітників центрального апарату управління “Укрпошти” і службовці київської міської дирекції.

“Вони й досі бачать радянські інтер’єри та користуються застарілою системою комунікації. Так, щоб відремонтувати всі каналізаційні труби, потрібно витратити 3 млн грн. Зараз на утримання будівлі витрачається понад 10 млн грн на рік (зокрема, опалення, освітлення, клінінг). Для того, щоб всередині будівля виглядала як сучасний бізнес-центр чи коворкінг, потрібно понад 100 млн грн, що будуть витрачені на інженерні системи, заміну вікон, побудову системи кондиціонування, внутрішнє перепланування, встановлення нових ліфтів”, – повідомляє пресслужба компанії.

При цьому гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський уточнив, що продаж будівлі може затягнутися на кілька років.

“Цей процес може зайняти від двох років, і на те є свої причини. Свою діяльність ми повністю підпорядковуємо законодавству України, і ви розумієте, скільки процедур це за собою тягне. Тільки з точки зору формальностей нам потрібно: узгодити рішення з наглядовою радою, акціонерами й органом управління; провести незалежне оцінювання, знайшовши попередньо аудитора в системі ProZorro; провести відкриті торги в системі ProZorro з експозицією лота не менше пів року. Тобто одні тільки процедури можуть зайняти більше півтора року. Але все також буде залежати та від ситуації на ринку, адже і ми, і держава зацікавлені в вигідному продажу активів”, – заявив Смілянський.

Він також зазначив, що зараз ринок нерухомості на спаді, тому необхідно дочекатися “вдалого моменту” для продажу будівлі на Хрещатику.

“Не дивлячись на те, що центральний офіс “Укрпошти” та київська дирекція можуть змінити своє розташування, відділення 01001 і Головпоштамт залишаться на Хрещатику, 22 в будь-якому випадку. Зате співробітники компанії, які зараз працюють в даній будівлі, переїдуть в сучасний офіс з усіма вигодами”, – додали в компанії.

Раніше “Укрпошта” оголосила про продаж 30 об’єктів, які не використовуються підприємством. Серед них: бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади тощо. Зазначається, що це перша частина об’єктів, які Укрпошта виставила на продаж. Відповідно до незалежної оцінки, їх стартова ціна становить 826 млн грн. Очікується, що на другому етапі підприємство виставить на продаж ще 62 об’єкти, вартістю 189 млн грн.