Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що переказати кошти на спеціальний рахунок, який 24 лютого відкрив НБУ з метою збору коштів для потреб армії, можна у всіх відділеннях Укрпошти, що працюють. Також національний оператор комісію за переказ коштів не братиме.

Рахунок – мультивалютний. Він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті. Наприклад, у доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юанях та єнах.

Також від українського бізнесу та громадян – у гривнях.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708