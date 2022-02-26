Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
Зазначається, що переказати кошти на спеціальний рахунок, який 24 лютого відкрив НБУ з метою збору коштів для потреб армії, можна у всіх відділеннях Укрпошти, що працюють. Також національний оператор комісію за переказ коштів не братиме.
Рахунок – мультивалютний. Він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті. Наприклад, у доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юанях та єнах.
Також від українського бізнесу та громадян – у гривнях.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
- Нагадаємо, що 24 лютого у зв’язку зі вторгненням РФ Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
- Також Німеччина підтримала відключення Росії від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, що об’єднує тисячі фінансових установ у світі. Німеччина була останньою країною, яка не погоджувалася на відключення Російської Федерацію від системи здійснення платежів SWIFT.
- Водночас у Службі безпеки України вважають, що в окупованому Донецьку існує ймовірність підриву промислових місткостей з хімічними речовинами.
- Наразі Збройні сили України попереджають про можливість фейкових дзвінків з номерів військовослужбовців близьким та рідним з невірогідною інформацією про їх становище та місце перебування.