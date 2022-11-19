Про це повідомили у пресслужбі “Укрпошти”.
Посилки до Херсона було відправлено спеціальним поштовим вагоном у складі потягу Київ-Херсон у межах спільного з Укрзалізницею проєкту “Залізна пошта”.
Окрім цього “Укрпошта” вже надіслала до Херсону марки воєнного часу, конверти, листівки та періодичні видання – ті, що за передплатою та для роздрібного продажу.
Все це, а також продукти і товари першої необхідності, можна придбати у 6 відділеннях Укрпошти в Херсоні, що відновили роботу на цьому тижні. Їхні адреси:
- 73002, вул.Перекопська, 151;
- 73003, просп.Ушакова, 41;
- 73008, вул.Чорноморська, 64;
- 73020, вул.Лавреньова, 11;
- 73021, вул.Шенгелія, 4;
- 73039, просп.200-річчя Херсону, 43.
Відправляти нові посилки з та у Херсон можна буде з 21 листопада.
Крім того, що українці зможуть надіслати своїм близьким посилки, також буде доступна доставка “Укрпоштою” замовлень з провідних маркетплейсів та онлайн-магазинів, щоб херсонці могли замовити потрібні речі.
Також доставка “Укрпоштою” наявна у більшості аптечних мереж – достатньо на сайті замовити потрібні ліки і Укрпошта доставить їх до найближчого працюючого відділення.
- 18 листопада вперше, з початку повномасштабного російського вторгнення, з Києва до деокупованого Херсона вирушив потяг.